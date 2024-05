Lista Catricalà, serata sull'archeologia con Dario Gaviglio

𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏𝟎 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟎.𝟑𝟎 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐮 “𝐋𝐞 𝐬𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐕𝐞𝐫𝐜𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐚 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐆𝐚𝐯𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐕𝐞𝐫𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚𝐞”: l'appuntamento, ospitato al “𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨” 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐎𝐯𝐞𝐬𝐭 𝐒𝐞𝐬𝐢𝐚, 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐚 𝐃𝐮𝐨𝐦𝐨 𝟐, viene organizzato dalla lista civica di Michelangelo Catricalà.«Ringrazio 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐆𝐚𝐯𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 per la sua passione e amore per l’archeologia e per il grandissimo lavoro svolto in questi anni insieme al fratello Daniele, scomparso nel 2018, nella ricerca di monumenti e reperti storici di inestimabile valore. Tra questi ricordiamo il 𝐁𝐫𝐮𝐭 𝐅𝐮𝐧𝐝, 𝐢𝐥 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐨, 𝐢 𝐩𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞, 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐟𝐢𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐃𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐞 𝐞 𝐯𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐑𝐢𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚, 𝐥𝐚 𝐍𝐞𝐜𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐚 e tantissimo altro...», dice il candidato sindaco.«I fratelli Gaviglio sono due memorie storiche che si cerca sempre di mettere da parte, di dimenticare quando invece dovrebbero essere elogiate, premiate e utilizzate per dare il giusto riconoscimento storico alla città di Vercelli. Per questi motivi ho deciso di dedicare una serata a 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐆𝐚𝐯𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 che ripercorre la sua vita, e quella di suo fratello, dedicata all’archeologia vercellese. Ci racconterà come è riuscito a portare alla luce tutte queste importanti scoperte che permetterebbero alla città di Vercelli di poter avere un serio percorso archeologico».𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐠𝐞𝐠𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐤 𝐕𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐚, 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐞𝐫𝐚̀ 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐚𝐫𝐚, 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐢, 𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐞𝐝 𝐞𝐱 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐈𝐦𝐦𝐚 𝐅𝐚𝐳𝐳𝐨𝐧𝐞, 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 stesso.