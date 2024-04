Piazzetta San Marco diventa area di cantiere: ospiterà la gru per i lavori a Casa Berrina

Una gru a torre a servizio del cantiere di riqualificazione dei palazzi comunali posti tra via Galileo Ferraris e via Dante. E' a questo che serve la piattaforma realizzata, nei giorni scorsi, in piazzetta San Marco davanti alla ex Libreria dell'Arca.

Per eseguire una parte degli interventi di riqualificazione di Casa Berrina, Casa Graziano e Palazzo De Rege di Gifflenga, la piazzetta è risultato essere l'unico luogo in cui posizionare la gru.

Meteo permettendo, il montaggio è previsto per la giornata di mercoledì e, per consentire il trasporto e lo scarico delle componenti, il Comune ha emanato un'ordinanza che prevede, per tutta la giornata, il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Galileo Ferraris, compreso tra via Simone di Collobiano e via Dante; il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione in via Galileo Ferraris, nel tratto da via San Bernardo e via Dante con conseguente divieto di circolazione anche in via Balbo, nel tratto da via Laviny a via Galileo Ferraris, e lungo tutta quest'ultima strada. Dal divieto di circolazione sono esclusi i residenti che saranno deviati in via San Bernardo – via Laviny, direzione via Balbo.

A farsi carico della temporanea rimozione delle fioriere da via San Bernardo, della posa dei divieti e degli avvisi relativi alla chiusura al traffico delle vie interessate dovrà essere la ditta esecutrice dei lavori.