Alicese/Orizzonti, un buon pari. LG Trino, KO e 4° posto. Poker della Virtus Vercelli

Eccellenza

Alicese/Orizzonti – Pro Novara 1-1

Anche se a piccoli passi l’Alicese/Orizzonti sta conquistando la permanenza in Eccellenza. Certo rimane il rammarico per il successo sfumato a causa di un rigore che ha impattato la sfida, dopo la bella rete di testa di Omoregbe Ray. Resta comunque importante muovere la classifica in vista delle ultime partite della stagione. Nel prossimo turno l’Alicese/Orizzonti sarà in trasferta con l’Alpignano. Altra sfida salvezza.

Alicese/Orizzonti. Mastrorillo, Soncin Schettino, Verna (dal 66’ Capodaglio) Pelle Eusebione (dal 75’ Cavalla), Moussaif (dal 92’ Bonadonna) Omoregbe Ray (dal 60’ Yon) Clerici Castineira. A disp: Ravetto, Nicolotti, Peric, Ramundo. All. Mellano.

Marcatori: al 6’ Omoregbe Ray (A), al 59’ rigore Bertani (P)

Promozione

Chiavazzese – Lg Trino 2-0

Il Trino cede alla Chiavazzese e scende in classifica, al 4^ posto. In svantaggio dopo 16 minuti i biancoazzurri hanno tentato con Vergnasco e Brugnera di cambiare l’inerzia della partita, senza riuscire però a superare Rainero (ex Trino e per anni portiere dell’Alicese). A tempo scaduto, nel recupero, giunge la beffa del raddoppio dei lanieri. Nel prossimo turno al Picco, il Trino affronta il fanalino di coda Momo.

Lg Trino: Cerruti, Boccalatte (dall’86’ Pancallo) Petrocelli (dal 64’ Buscaglia). Marteddu Baggio Meo Defilippi, Passannante (dal 92’ Gamra) Birolo Micillo brugnera Vergnasco (dall’82’ Osenga). A disp: Civiero, Pasini, Francinelli, maino.A ll. Yon.

Marcatori: al 16’ Sabin (Ch), al 96’ Botosso (Ch)

1^ Categoria

Ivrea/Banchette - Virtus Vercelli 2-4

Continua la marcia trionfale della Virtus Vercelli che batte l’ostico Ivrea Banchette in trasferta. Un’impresa che consolida il secondo posto alle spalle del Gattinara. Eroe di giornata Gulin che subentrato a Gregoraci nel volgere di tre minuti mette a segno la doppietta che consegna i tre punti all’undici di Ombergozzi. Prossimo turno: Virtus Vercelli -Santhià.

Virtus Vercelli: Cairola, Battaglia Gregoraci (dal 68’ Gulin), Rossi Corradino Bertolone, Bellinghieri Napolitano Fogazzi Bettini (dal 74’ Ait Bel Hadj) Tinaglia. A disp: Scrivanti, Arlone, Rrukaj, Marutti, Paiola, Bellinghieri, Galuppo. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 10’ Bevolo (I), al 15’ Corradino (V), al 30’ Bellinghieri (V), al 65’ Wynants (I), al 70’ e al 73’ Gulin (V)

Altri risultati

Santhià – Livorno/Bianzè 0-1

Baio La Serra – Cigliano 1-5