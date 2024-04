Università popolare: la novità di un corso di trucco

L’Università popolare di Vercelli propone uno strepitoso corso di Trucco tenuto da Diana D’Armiento, professionista make up artist con più di trent’anni di esperienza.







Questo frizzante e originale corso si rivolge a tutte le persone – giovani e meno giovani – che desiderino scoprire i segreti del trucco e che aspirino ad apparire più solari e più belle per meglio valorizzare il proprio volto.

E non solo: si imparerà a conoscere la propria pelle, a individuare e a nascondere le parti del viso meno piacevoli, per piacere a sé stesse e per sentirsi dire «Come sei bella, cos’hai fatto» e non invece «Che bel trucco».

Il tutto condensato in 4 intense lezioni che si svolgeranno ogni martedì, dalle 19 alle 20, a partire dal prossimo 7 maggio.







Meglio affrettarsi per non perdere gli ultimi posti disponibili: il corso è a numero chiuso. In allegato è disponibile il programma completo del corso.

Per altre informazioni e per conoscere il costo, la segreteria è disponibile il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 al numero di telefono 0161 56285 oppure per e-mail all’indirizzo universitapopolare.vc@gmail.com