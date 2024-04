Centro di Aiuto alla Vita: inaugurata la stanza dell'allattamento - FOTO

Taglio del nastro per la stanza dell'allattamento del Centro di Aiuto alla Vita di via Monte di Pietà. Un locale piccolo e confortevole, intitolato alla memoria di "Mamma Giovanna", Giovanni Verri Pianta: «Un servizio che sognavo da tempo di poter offrire e che va a ricordare una cara amica», dice la presidente, Viviana Bombonati, presidente e "anima" del Cav. IL taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Pier Luigi e Paola Pianta, dei volontari, di Claudio Larocca, vicepresidente regionale del Movimento per la Vita, di autorità religiose e civili e dei sostituti in servizio alla Procura della Repubblica di Vercelli. Oltre un centinaio le donne accompagnate durante la gravidanza e fino al primi 18 mesi di vita del loro bambino: alcune arrivano da situazioni complesse sul fronte umano e sociale, altre hanno bisogno di un aiuto materiale. Tutte vengono accolte e affiancate: «Lavoriamo facendo rete con le istituzioni del territorio e con il mondo del volontariato, perché a volte chi arriva da noi ha bisogno di sostegno su fronti diversi», spiegano i volontari.

Una cinquantina i bimbi nati lo scorso anno e seguiti dal Cav, una decina quelli del 2024, comprese tre gemelline che i volontari sentono un po' come le mascotte del Centro.

I fondi per le attività arrivano dalla distruzione delle primule, dal fondo “Vita nascente" della Regione e dalle offerte di sostenitori privati. «Con i progetti "Gemma" ed "Erika" - spiegano i volontari - proponiamo forme di adozione a distanza di future mamme e neo mamme. E, attraverso accordi con Farmacie del territorio, ci facciamo carico di farmaci e integratori non mutuabili per una neonata che ha importanti problemi di salute».