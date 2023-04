«Grazie per il vostro impegno durante l'emergenza Covid»

Si è svolta nella giornata di sabato 29 aprile nela sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri in corso Libertà, 72 a Vercelli la consegna dei riconoscimenti della Regione Piemonte ai volontari dell'Associazione che si sono prodigati nel contrasto alla pandemia.

Alla presenza del l'Ispettore Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta Marcello Bergamini, del coordinatore del volontariato piemontese Roberto Zocchi insieme a Dario Colangelo, Giancarlo Merenna, Claudio Guelpa e Elio Todaro, rispettivamente referenti delle Associazioni di Volontariato e Protezione Civile di Vercelli, Trino, Biella e Livorno Ferraris oltre a una folta rappresentanza di volontari A.N.C. si sono susseguiti gli interventi degli ospiti che coralmente hanno voluto ringraziare tutti i volontari per gli oltre due anni nel corso dei quali hanno profuso il loro impegno nell'assistenza alla popolazione, distribuendo mascherine e medicinali, consegnando materiali e viveri e soprattutto nei servizi a supporto dei centri vaccinali sparsi per il territorio provinciale con migliaia di somministrazioni effettuate anche a domicilio.

Sono stati quindi sottolineati lo spirito di servizio e di collaborazione dei Carabinieri in congedo e la grande umanità nei rapporti con i cittadini che ha caratterizzato una presenza continua e rassicurante, autentico punto di riferimento al servizio della collettività nel rispetto dei valori più elevati dell'Arma.

Un risultato davvero importante che ha premiato l'impegnativo e faticoso compito di tutti i volontari.

Al termine dell'incontro sono stati distribuiti gli attestati e i nastrini commemorativi che i premiati potranno sfoggiare con orgoglio sulle loro divise.