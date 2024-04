Pro Vercelli-Trento, scontro diretto per i play off

«I ragazzi hanno lavorato bene, questa settimana. Livedo più brillanti, più leggeri di testa» dice mister Dossena in vista della gara contro il Trento a Trento, oggi alle 18,30.

Non avrà a disposizione Maggio, squalificato. Sulle ali giocheranno quindi Mustacchio e Pannitteri, Rojas e Nepi si contendono la maglia di centravanti.

A centrocampo, con Iotti e Santoro, potrebbe giocare tanto il rientrante Haoudì quanto Contaldo. Il primo garantisce più fantasia in fase offensiva, il secondo più equlibrio alla squadra, dal momento che è un giocatore votato all'interdizione, insomma al lavoro sporco che non si vede.

Certa, invece, la linbea difensiva con Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio.

La Pro Vercelli, matematicamente salva, si gioca l'accesso ai play off. Non sarà facile giocare oggi a Trento, contro una squadra che in difesa subisce pochissimi gol.

«Ci aspetta una gara complicata, un po' perché non giocheremo sul nostro sintetico, un po' perché il Trento, da quando ha cambiato mister, sta andando bene. Da non dimenticare che anche loro puntando ai play off. Certo, la Pro Vercelli a volte è risultata “illeggibile”, si pensi al secondo tempo contro l'Alessandria. Queste “montagne russe” non piacciono né a me né alla squadra. Il percorso deve diventare un percorso verso l'alto. Sono fiducioso, comunque, in settimana abbiamo lavorato bene e preparato la partita di oggi nei minimi dettagli».