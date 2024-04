Pagelle della Pro che ha perso a Trento

Sassi: 6+

Dà sicurezza al reparto con buone parate e buone giocate di piede. Incolpevole sul gol-gioiello di Pasquato.

Iezzi: 6,5

Parte bene sulla corsia di destra, poi se la cava (nonostante l'altezza) come centrale.

Camigliano: ng

Citi: 5,5

Poco convincente, soprattutto nei fraseggi. Manca, insomma, di personalità.

Rodio: 6,5

Grande gara di qualità e soprattutto di quantità, su e giù sulla fascia mancina.

Iotti: 6,5

Corre come un matto (come sempre), ma nel finale (per forza) pare affaticato.

Santoro: 6

Solita gara ordinata, con qualche straordinario in interdizione.

Contaldo: 5

Si è visto poco.

Nepi: 5

Come Contaldo.

Rojas: 5

Come Contaldo e Rojas

Mustacchio: 6

Ci mette grinta, carattere, ma a furia di dannarsi l'anima perde un po' di lucidità. Comunque davanti è l'unico che...