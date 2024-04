Dossena e Mustacchio: E adesso pensiamo alle ultime due

Mister Andrea Dossena commenta la sconfitta del Briamasco contro il Trento: "Gara condizionata dagli episodi. A cominciare dall'infortunio di Camigliano. Fino ad allora avevamo tenuto bene e, pur non creando occasioni, stavamo facendo la partita che avevamo studiato, sfruttando le fasce e restando nei trenta metri avversari. L'uscita di Camigliano ci ha fatto un po' arretrare". Poi è arrivato il doppio rosso a Parodi: "Non ho mai commentato un arbitraggio e non lo farò nemmeno oggi; ognuno può sbagliare e io guardo ai miei errori. Sicuramente è iniziata un'altra partita. Ci è mancata forse la voglia di andare a vincerla quando siamo tornati in parità numerica. Non siamo stati lucidi, concedendo al Trento qualche occasione pericolosa di troppo: Pasquato ha grandi qualità, ci sta che dal limite possa farci male". Nel complesso una gara tra luci e ombre: "Non è stata una gara negativa ma, sicuramente, ne abbiamo giocate delle migliori. Probabilmente restando in 11 contro 11 avremmo visto un'altra partita. Ma adesso dobbiamo concentrarci sugli ultimi 180': i playoff sono ancora alla portata. E' chiaro che dovremo ridisegnare qualcosa a livello di squadra, visto che tra infortuni e squalifiche non siamo messi benissimo".

Il capitano della Pro Mattia Mustacchio analizza lo sfortunato match contro il Trento: "Una gara nella quale è accaduto tutto quello che poteva succedere a nostro sfavore: dagli infortuni di Camigliano e Haoudi dopo pochi minuti dal suo ingresso, sicuramente non prevedibili, alle decisioni arbitrali senz'altro discutibili. E, alla fine, proprio queste hanno rovinato la gara. E' senz'altro un peccato, perché stavamo proponendo un buon calcio, anche se ci è mancato il guizzo finale. L'inferiorità numerica ci ha "compattati" e questo è un aspetto positivo. Dal punto di vista del carattere, nonostante la bravura dell'avversario, abbiamo dato una grande risposta. La reazione c’è stata e vogliamo ripartire da questo aspetto in vista delle ultime due partite".