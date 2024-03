Riva Vercellotti (FDI): «Una nuova legge per i nostri amici a quattro zampe»

«Sono contento per l’approvazione di una legge molto sentita da tutti gli amanti degli animali d’affezione». Queste sono le parole del Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, a seguito del voto unanime alla norma: “Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo”, avvenuta in settimana in Consiglio regionale.

«E’ il secondo testo unico della legislatura che mi ha visto proponente ormai due anni fa e, dopo un iter faticoso - commenta Riva Vercellotti - finalmente ha visto la luce. Sebbene il lavoro di questi anni sia stato estenuante, con nottate dedicate allo studio della legislazione nazionale e regionale, a incontri, riunioni e collaborazioni con colleghi per integrare spunti e proposte, oggi provo grande soddisfazione nell’avere, qui in Piemonte, la migliore legislazione regionale in materia di tutela degli animali, poiché completa, attuale, semplice e chiara. Questo testo rimarrà per i prossimi decenni il quadro normativo di riferimento in Piemonte per tutti coloro che amano i nostri animali da compagnia».

Riva Vercellotti, che ha tessuto una rete di collaborazioni molto ampia in questi anni, tra associazioni nazionali e locali, associazioni di categoria, aziende sanitarie e comuni, spiega gli obiettivi principali della legge: «Sono principalmente due, semplificare la giungla normativa dagli anni '90 ai giorni nostri, abrogando ben 6 disposizioni regionali e avere un testo completo di tutta la legislazione in materia in linea con una sensibilità profondamente cambiata negli ultimi trent’anni»

Il Consigliere regionale ricorda, poi, le novità contenute nella legge approvata a Palazzo Lascaris: «Per citarne alcune, abbiamo introdotto un freno al commercio illegale, andremo a promuovere e sostenere le campagne contro gli abbandoni, a favore degli affidi, del possesso responsabile, del contrasto al randagismo, promuovendo le sterilizzazioni e le microchippature, specialmente dei gattini appena nati. E ancora abbiamo, finalmente, posto il divieto di tenere i cani a catena, salvo nei casi legati a necessità sanitarie o di sicurezza. Una legge - continua Riva Verdellitti - che, per la prima volta negli ultimi decenni, mette delle risorse per favorire le campagne informative, gli ambulatori sociali, per sostenere l’attività di comuni e associazioni; una legge che richiama esplicitamente alla responsabilità dei proprietari di animali d’affezione nel prevenire ogni forma di maltrattamento, o crudeltà nei confronti degli animali e ci impegna concretamente a promuovere il rispetto e il loro benessere. Un testo di cui sono stato relatore e firmatario – conclude Riva Vercellotti - che rappresenta un passo importante verso una convivenza più consapevole e rispettosa con i nostri amici a quattro zampe».