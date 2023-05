Sabato alla Mondadori, reading di "Uccidere qualche volta"

Al Mondadori Bookstore in via Cavour, 4 Vercelli, sabato 13 maggio alle ore 17.00 reading di alcuni estratti del libro di Rosa Mogliasso “Uccidere qualche volta” ed. sem con performance “se non mi interrompi continuo a leggere”. A coloro che interromperanno il reading sarà donato un numero fortunato dall'autrice.

IL LIBRO

Totò ha diciassette anni, un padre che è sparito nel nulla anni prima, una madre che mantiene entrambi lavorando da parrucchiera. Totò ha una testa sopraffina, ama la poesia, capisce la vita, le debolezze degli altri, ma soprattutto è infinitamente curioso e manipolatore, desideroso di uscire dal suo guscio, dalla casa popolare e dal quartiere in cui vive e di misurarsi, finalmente, con il mondo. Totò è il deus ex machina, in parte involontario, di una vicenda i cui molteplici protagonisti - da Francesca Turchinetti Tratti di Valprina, imprenditrice danarosa, a suo marito Tommaso, detentore dell'imponente cognome e di nient'altro; da Beppe Pinardi, ex operaio ora nullafacente con la scusa di volersi dedicare alla politica, a sua moglie Teresa, fino a Paolo e Martina, due coniugi bellissimi e prestanti, entrambi dediti a quella che viene definita l'attività più vecchia del mondo, gestita con piglio manageriale - hanno in testa un unico obiettivo: la ricerca della felicità, rappresentata per alcuni dai soldi, per altri dalla scoperta di una nuova sessualità. Un noir elegante, divertente, letterario e popolare insieme, dove spiccano i dialoghi e il taglio cinematografico, l'ironia e la voglia irresistibile del lettore di sapere come andrà a finire. Storie che si intrecciano in una Torino che - come ha detto De Chirico - "è la città più profonda, più enigmatica, più inquietante non d'Italia ma del mondo".

L'AUTRICE

Rosa Mogliasso (Susa 1960) vive a Troino.

Ha pubblicato diversi libri, che hanno ottenuto un buon successo di pubblico e critica.

L'assassino qualcosa lascia 2009, Salani (Premio Selezione Bancarella)







