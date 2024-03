Skating Vercelli, riconoscimenti al Campionato Interregionale F.I.S.R. Piemonte Gruppi Spettacolo

L’Associazione Sportiva Dilettantistica di Pattinaggio Artistico a rotelle “SKATING VERCELLI” ha partecipato al Campionato Interregionale F.I.S.R. Piemonte Gruppi Spettacolo 2024, celebratosi presso il centro sportivo Pala George, della città di Montichiari.

Fin dalle prove mattutine, i quartetti A.N.I.M.A. e Energy, evidenziavano molta determinazione e sicurezza suscitando interesse nel pubblico e nelle altre squadre presenti, per le particolari coreografie dei programmi.

Nella gara pomeridiana, le ragazze vercellesi, non hanno deluso le aspettative presentando le loro coreografie con un’imponente eleganza e grande energia. “Il Cigno Nero”, il pezzo ideato in questa stagione per il quartetto Energy di Anita Berveglieri, Arianna Demaria, Giorgia Fattore e Mariachiara Pozzato, ha coinvolto a tal punto il numeroso pubblico presente da accompagnarle con calorosi applausi per tutta la loro esibizione. Questa impegnativa e intensa performance, ha consentito alle combattive pattinatrici vercellesi di ottenere il miglior punteggio in questa categoria ottenendo così il titolo regionale federale.

La formazione A.n.i.m.a. di Alessia Chiodo, Nausicaa Cortopassi, Martina Giolo e Ilaria Zarbo, con la loro coreografia “Il Mare”, colma di eleganza e particolari movimenti, ha ottenuto una bellissima quarta piazza.

Grande la soddisfazione del Presidente Marinella Gibin e di tutto lo staff tecnico, per gli ottimi piazzamenti delle loro formazioni ad un campionato così prestigioso, ma ancor più grande la felicità delle ragazze stesse che hanno affrontato con grande impegno questa stagione riuscendo a realizzare un notevole salto di categoria dalle gare di promozione a quelle federali, confermandosi anche in tale livello.