Volley: S2M vince il derby della serie D

Una S2M che non ti aspetti vince meritatamente lo scontro contro il Volley Vercelli in serie D.

Contro le seconde in classifica del campionato opposte ad una squadra navigata ed esperta, Viazzo e compagne hanno disputato una gara tutta grinta ed intelligenza, che ha permesso alle atlete di Gherardi e Vigliani, di conquistare l’incontro per 3-1.

E pensare che la partita era iniziata malissimo per le bianconere, che nel primo set avevano offerto una prestazione molto deficitaria, che si era conclusa per 25/12 per le avversarie.

Ma dal secondo periodo, con tre nuovi innesti, la S2M ha finalmente iniziato a giocare, migliorando difese attacco e ricezione, tanto da rimettersi in carreggiata conquistando la seconda frazione per 25/21.

Nei restanti due set, Bertinazzi e compagne hanno continuato a giocare con grinta ed abnegazione, riuscendo alla fine di vincere anche il terzo ed il quarto periodo sempre per 25/21, conquistando la partita per 3-1.

A prescindere dal risultato, la soddisfazione più importante è quella di aver vinto l’incontro con tre Under 18 in campo, di aver visto degli ottimi miglioramenti nella squadra soprattutto in proiezione della prossima stagione di Serie D.

MVP della gara è risultata la diciassettenne Caterina Viazzo ancora una volta la migliore in campo con i suoi 24 punti in totale.

Ma non possiamo dimenticare anche il libero Mosso, la veterana Bertinazzi, la brava Laura Lupo ed il giovane palleggio Vattimo, protagoniste assolute anche loro della gara.

Il prossimo turno vedrà la S2M opposte a Vercelli sabato 27 Aprile alle ore 18.00 contro Chieri.

In concerto con la politica societaria, saranno schierate in campo a tempo pieno anche altre giovani.

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia (4), Bertinazzi (10), Comello, Fenoglio (1), Lupo Greta,

Lupo Laura (15), Ippolito (1), Lecca (L2), Mastronardi (2), Micillo (5), Mosso (L1),Vattimo (2), Viazzo (24), Vercellone.

Allenatori: Gherardi, Vigliani.