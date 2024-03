Lutto per Angela Sansone, morta a 56 anni

Sta destando grande cordoglio la morte, avvenuta a soli 56 anni, di Angela Sansone, per anni fisioterapista dell'Asl Vercelli.

Originaria di Albenga, la donna era stimata e apprezzata dalle persone che avevano avuto modo di conoscerla, sul lavoro e nella vita privata. Gentile, corretta, disponibile verso e solidale con i colleghi, Sansone lascia un grande vuoto, non solo all'interno della sua famiglia ma anche tra i molti amici e conoscenti. «Il tuo sorriso e la tua semplicità ci hanno accompagnato in questi anni di lavoro, volati in un istante così come troppo rapidamente ci hai lasciati nello sgomento e nella profonda tristezza», ricorda un collega.

La donna lascia il marito Luigi Cianci, le figlie Maria Francesca e Letizia e il fratello Giuseppe. Le esequie vengono celebrate martedì alle 11,30 nella chiesa parrocchiale di San Salvatore, in corso Libertà.