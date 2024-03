Stalking, usura e bancarotta: 60enne in manette

Nei giorni scorsi la Squadra Mobile della Questura, ha tratto in arresto un sessantenne calabrese gravato da numerosissimi precedenti, penali e di Polizia, per reati finanziari, contro la fede pubblica e la persona. L’uomo, con alle spalle varie condanne anche per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, era destinatario di un provvedimento di cattura emesso dall’Ufficio Esecuzione Penale del Tribunale di Milano per un cumulo di pene concorrenti inflittegli all’esito di numerosi procedimenti penali instaurati a suo carico per atti persecutori, usura e bancarotta fraudolenta.

Rintracciato in un casolare in Provincia di Biella, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Vercelli per l’espiazione della pena.