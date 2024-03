Danni ingenti alla banca, ma i ladri restano a bocca asciutta

I danni, all'interno dell'istituto di credito, sono ingentissimi. Ma, anche questa volta, i malviventi hanno dovuto rinunciare al bottino.

Per la seconda volta nel giro di pochi mesi, a finire nel mirino dei delinquenti è stato il bancomat della filiale del Banco Bpm: dopo l'esplosione avvenuta intorno delle 4 del mattino, la cassa contenente il denaro è finita all'interno degli uffici e i malviventi non hanno potuto impossessarsene prima di fuggire, a tutta velocità, lasciando il centro vercellese. Un analogo finale era toccato al tentato colpo dello scorso novembre: anche in quell'occasione i malviventi non erano riusciti a impossessarsi della cassetta contenente il denaro.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando riscontri utili nelle videocamere della zona.