Una pubblicazione e un video per celebrare Don Secondo Pollo

Un nuovo progetto per valorizzare la figura del Beato Vercellese Don Pollo, a cura di Flavio Ardissone, don Salvatore Giangreco e l’Associazione Alpini di Vercelli.

Progetto che verterà su:

- Realizzazione e stampa di una pubblicazione intitolata “Alpino tra gli alpini sacerdote per gli uomini” scritta da don Salvatore Giangreco.

- Realizzazione di un video di Flavio Ardissone con un “viaggio” attraverso le località dove don Pollo transitò, con aneddoti, curiosità ed interviste ai personaggi locali.

Saranno coinvolte molti protagonisti di realtà locali e diverse location, ragazzi e formatori del Cnos fap don Bosco di Vercelli.

Ci dice Flavio Ardissone, portavoce del nutrito gruppo di collaboratori: «Riteniamo molto importante la rilevanza territoriale che il progetto avrà soprattutto per la sua divulgazione in tutte le manifestazioni ed adunate nazionali Alpine che già ci hanno dimostrato il loro interessamento. Un particolare ringraziamento anche alla Provincia, al Comune di Vercelli e all’Arcidiocesi che coinvolte in questa avventura ci hanno garantito il loro supporto unitamente alla fondazione cassa di Risparmio di Vercelli e diversi sponsor in fase di definizione. Un ringraziamento anche al consigliere sezione vercelli ANA Maurizio Mattiuzzo, divulgatore del primo cappellano militare don Pollo, al cappellano del Trompone don Marcellin Akonsena, alla famiglia Bono della tenuta Petiva di Cigliano e all’avvocato Maria Domenica Raisaro, il cui padre, Emilio, su incarico dell’allora Arcivescovo, Cardinal Tarcisio Bertone, preparò l’istruttoria che portò alla beatificazione di don Pollo, da parte di San Giovanni Paolo Secondo, nella sua visita a Vercelli del maggio 1998».