Valsesia, la 299 resta chiusa da Piode. Si lavora per garantire "transiti assistiti" ma il meteo non aiuta

Non c'è pace per l'alta Valsesia, che da quasi una settimana deve fare i conti con l'instabilità del versante roccioso che minaccia la sicurezza della sp 299 a Piode e con collegamenti a singhiozzo, garantiti solo aei mezzi di soccorso, delle Forze dell'ordine, dei mezzi adibiti al servizio invernale e dei mezzi per i servizi essenziali.

A giocare contro è anche il meteo, incerto e che, nel fine settimana, vira al brutto.

Dopo la rimozione della frana di domenica scorsa e le operazioni di brillamento del materiale instabile, condotte mercoledì, la provinciale resterà chiusa anche nel fine settimana sebbene, per la giornata di oggi, 9 marzo, si stia valutando la possibilità di un'apertura "assistita" nella fascia oraria 13-17.

Venerdì, in Prefettura, si è svolta una riunione tra tutti i soggetti coinvolti: le valutazioni dei tecnici e dei geologi proseguono, ma la messa in sicurezza del versante è rallentata dalle condizioni meteo. E anche la possibile riapertura assistita sarà condizionato dalla presenza di buona visibilità e dalla mancanza di precipitazioni consistenti. I sopralluoghi proseguono e anche l'attuazione degli interventi viene valutata di ora in ora sulla base del meteo: per questo resta al momento solo ipotizzabile un'apertura per domenica l’obiettivo è di garantire l’apertura assistita nelle fasce orarie dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore 15 alle ore 17.

«Nell’ottica della massima collaborazione, Istituzioni, Enti e Associazioni di volontariato si stanno adoperando sinergicamente con l’obiettivo di assicurare la più celere riapertura della viabilità, e consentire di superare l'attuale isolamento della Valle, preservando l’incolumità pubblica», si legge in una nota diffusa dopo l'incontro in Prefettura.. La situazione è seguita anche in relazione al bollettino di allerta Arpa Piemonte che prevede per la zona della Val Sesia) nella giornata del 9 marzo, il livello di allerta massimo Giallo, rischio Valanghe, con sintesi dello scenario di rischio “l’attività valanghiva potrà localmente interessare la viabilità”.