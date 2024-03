Piode: esplosioni controllate per mettere in sicurezza il versante instabile

E' stata effettuata mercoledì con successo l’opera di brillamento necessaria per il distacco controllato del versante roccioso che aveva procurato i franamenti sulla strada provinciale 299 della Valsesia, dove circa 300 metri cubi di materiale che mettevano a rischio il passaggio di veicoli. La scarica non ha provocato detriti sulla strada consentendo poi di procedere con la messa in sicurezza.

Nella giornata di giovedì sono state effettuate le operazioni di bonifica e i tecnici hanno poi effettuato i sopralluoghi necessari alla riapertura in sicurezza del traffico.

Intanto anche la Polizia Municipale di Borgosesia è impegnata a supportare il controllo del traffico sulla SP 299, in corrispondenza della frana di Piode: «In un’ottica di collaborazione nell’emergenza territoriale – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio – abbiamo messo a disposizione la nostra Polizia Municipale per il presidio del traffico che si è reso necessario da domenica 3 marzo sulla strada provinciale 299, dove si è prodotta la frana che ha invaso la carreggiata. I nostri agenti prestano servizio di presidio al cantiere, in particolare nelle ore notturne, in ausilio alle altre forze di polizia stanziate sul posto».

Gli agenti della Polizia Municipale in questi giorni sono stati inoltre impegnati nella regolazione del traffico anche in corrispondenza delle altre criticità createsi a causa del maltempo: «Anche alla Guardella e sul ponte del Rondò i nostri agenti, guidati dal Comandante Ruggero Barberis Negra, hanno rappresentato un presidio di sicurezza imprescindibile – aggiunge l’Assessore alla Viabilità, Paolo Urban – a tutela della sicurezza dei cittadini. Un lavoro prezioso, fatto sempre con dedizione e spirito di servizio per il quale va loro il nostro ringraziamento».