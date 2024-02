Palcoscenico internazionale per la scuola di danza "The Black Swan"

Da Vercelli a Stoccarda e a Liverpool, volteggiando sulle punte. La Asd The Black Swan è pronta ad affrontare una nuova ed emozionante sfida. Dopo un fine settimana indimenticabile a Firenze, dove ha catturato l'attenzione di osservatori esteri nel corso del grandissimo evento di "Danza In Fiera 2024", la scuola di Valentina Giardi è stata selezionata per partecipare ai prestigiosi eventi di DanceWorld Stuttgart 2024 e CYD? 2024 - Liverpool.