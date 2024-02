Addio a Michele Giorgio, fondatore della pizzeria Pupetta

Lutto alla pizzeria «Pupetta»: a 87 è morto Michele Giorgio che, con la sorella, aprì il locale di corso Libertà, oggi gestito dai figli Alfonso, apprezzato pizzaiolo, e Isidoro che coordina invece il servizio in sala.

Originario di Pagani, Giorgio faceva parte di quella storica di generazione di ristoratori che, dal Sud, oltre 50 anni fa, hanno portato a Vercelli l'«arte della pizza». Insieme alla moglie, scomparsa da tempo, e ai figli, Giorgio ha poi fatto crescere il locale, tutt'oggi uno dei più conosciuti e frequentati in città. E, fino a quando la salute glielo ha consentito, ha continuato a sovrintendere, al mattino, alle fasi di apertura della pizzeria, ormai da tempo saldamente portata avanti dalla seconda generazione.

A dirgli addio il figli Alfonso (che è anche consigliere comunale del Pd) con la moglie Cristina e Isidoro, con la moglie Angelica; i nipoti Michele con Matilde, Edoardo, Andrea e Alessandro; i fratelli e le sorelle con le rispettive famiglie.

Le esequie si svolgeranno venerdì 1 marzo alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di San Salvatore, in corso Libertà, a poche decine di metri dal locale che, per Giorgio, è stato parte importante di una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Il rosario verrà recitato giovedì alle 17 alla Casa Funeraria di via Torino a Caresanablot.