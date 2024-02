Un torneo e un corso di Bridge

Forse non tutti sanno che il Bridge è una disciplina sportiva a tutti gli effetti e che esiste una Federazione Italiana Gioco Bridge affiliata al CONI e che con regolarità si disputano Campionati del Mondo, Campionati Europei e Olimpiadi.

E forse non tutti sanno che Vercelli, in un recente passato, ha saputo esprimere giocatori che hanno conquistato allori internazionali di grande portata.

Primi fra tutti Adriano Abate e Fabrizio Morelli che hanno costituito una coppia che ha raccolto risultati prestigiosi, compreso un Titolo Europeo e hanno portato la squadra di Vercelli a militare per vari anni nella massima divisione nazionale.

In quegli anni l’Associazione Pro Vercelli Bridge ebbe un periodo di grande sviluppo che purtroppo andò scemando a poco a poco, complici le nuove mode dei giochi elettronici e la scarsa propensione dei giovani ai giochi di carte.

Anche se è certamente riduttivo e poco significativo definire il bridge ‘un gioco di carte’, per la varietà e molteplicità delle situazioni che si possono creare al tavolo e il fascino delle soluzioni che ogni giocatore è in grado di trovare con la propria personalità e il proprio bagaglio tecnico.

Ultimo Presidente dell’Associazione è stato Piero Zanoni, recentemente scomparso, che ha cercato con tenacia e grande senso d’associazionismo di tenere viva l’attività; ma l’ormai esiguo numero di partecipanti ha determinato la fine di una storia bella, ricca di soddisfazioni ma che si è lentamente spenta.

E proprio per ricordare Piero Zanoni, i bridgisti vercellesi, supportati in modo splendido dai figli e con la collaborazione degli amici del Circolo del Bridge di Casale Monferrato, stanno organizzando per il giorno 23 giugno 2024 un grande torneo a coppie nella bellissima cornice del Castello di Desana.

I bridgisti vercellesi, i pochi irriducibili rimasti, frequentano i circoli vicini, Biella, Casale e Novara, dove vi è ancora un buon numero di appassionati che tengono viva l’attività.

E proprio grazie alla iniziativa del vicino Circolo Biellese Bridge sta partendo una iniziativa, che a Biella è già stata realizzata con successo, di un corso di Bridge gratuito per docenti, ma non riservato esclusivamente e quindi aperto a tutti coloro che fossero interessati, nell’ambito del progetto federale Bridge a Scuola, per l’insegnamento del Bridge a Scuola, nelle Università e Associazioni Universitarie, e di aderire al Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.