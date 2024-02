Festa del Cioccolato: piazza Cavour diventa il regno delle golosità

Nella città capitale europea del riso, i maestri cioccolatieri dell’Associazione “Choco Amore” animano, nel fine settimana, la Festa del Cioccolato Artigianale, mostra di eccellenza nazionale perché il cioccolato artigianale italiano è considerato il migliore dalla Comunità Europea. L'appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune, è stato presentato dal sindaco, Andrea Corsaro e dall'assessore Mimmo Sabatino.

Sabato 24 e domenica 25 febbraio piazza Cavour diventa il paradiso dei golosi: forte di un'esperienza di oltre 10 anni, la Fiera propone questo nobile alimento declinato nelle varie ricette regionali, dal gianduiotto, al cuneese, al cioccolato con le mandorle, alla raffinata pralineria, il cioccolato con la frutta secca, speziato, sagomato in varie forme artistiche che diventano simpatici doni. Una trentina gli stand attesi.

Protagonista della due giorni il cioccolato di qualità, prodotto in quantità limitate e quindi difficile da trovare in commercio.

«Il cacao - ricorda in una nota il presidente di "Choco amore", Antonio Schettini - ha in sé numerose proprietà benefiche per il nostro organismo ben conosciute fin dai tempi dei Maia e degli Aztechi che lo consideravano “il cibo degli Dei”. La Festa del Cioccolato Artigianale è un vero e proprio villaggio dolce e nei due giorni della manifestazione non mancheranno i laboratori didattici Choco Play rivolti a bambini e ragazzi».

Per partecipare ai Laboratori, tenuti dal Maestro Cioccolatiere Alessandro Del Vecchio, basta prenotarsi sul sito www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori