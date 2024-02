Strage sul lavoro a Firenze: Cgil proclama due ore di sciopero

Due ore di sciopero a fine turno e un presidio, in via Veneto, per ricordare le vittime del cantiere di Firenze. Così la Cgil ricorda che «Ogni singola tragedia è la tragedia di tutte e di tutti. Vercelli non può dimenticare la strage di Brandizzo, né quanto accaduto a Firenze, ennesimo omicidio di lavoratori sfruttati e sottopagati».

Congiuntamente alle categorie degli edili e dei metalmeccanici, Cgil dichiara per mercoledì 21 febbraio due ore di sciopero a fine turno per tutti i lavoratori (esclusi i settori assoggettati alla Legge 146 - servizi pubblici essenziali).