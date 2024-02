Asl: Vercelli, Gattinara, Santhià e Valsesia: gli interventi in corso grazie ai fondi Fsc Pnrr Sanità

Non solo il Sant'Andrea nell'insieme del piano di intervento avviato dall’Asl grazie a risorse regionali, dei fondi Fsc e del Pnrr. La visita del presidente della Regione, Alberto Cirio, è l'occasione per la manager Asl Eva Colombo di fare il punto sugli interventi - ultimati o in via di realizzazione - nei diversi presidi aziendali.

In particolare per quando riguarda l’ospedale Sant’Andrea, partiranno a breve i lavori di sistemazione delle facciate, finanziati con 3 milioni di fondi Fsc e per sostituzione e riqualificazione degli impianti di illuminazione e efficientamento energetico per 1 milione di euro.

Sono poi in corso lavori per le Casa della salute di Santhià, Varallo e Vercelli (via Crosa), con un investimento di 1,6 milioni di euro ciascuna, l’ospedale di comunità di Gattinara (2,7 milioni) e la Centrale operativa territoriale di Vercelli (173 mila euro) che è tuttavia già attiva in fase provvisoria da maggio dello scorso anno.

A questo si aggiungono l’attivazione della centrale operativa territoriale di Serravalle lo scorso ottobre (173 mila euro) e l’acquisto di nuove attrezzature, finanziate con fondi Pnrr, che sono già state installate e sono operative.