Crevacuore: accusa un malore davanti a casa. Morto un 86enne

Dramma a Crevacuore dove un anziano ha accusato un malore e ha perso i sensi nel parcheggio della propria abitazione. I sanitari sono accorsi immediatamente per praticargli il massaggio cardiaco ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Alla fine, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali.

La tragedia si è consumata nella serata di ieri, 13 febbraio, a Crevacuore: vittima un uomo di 86 anni, mancato per un improvviso arresto cardiaco. Sul posto, oltre ai Carabinieri per gli accertamenti di rito, anche il magistrato di turno che ha affidato la salma ai familiari per le esequie funebri.