Borghi delle Vie d'Acqua e Area Baraggia: 10 milioni per progetti di sviluppo

Con una delibera approvata dalla Giunta, la Regione mette a disposizione complessivamente 105 milioni di euro per la valorizzazione di 805 Comuni piemontesi, suddivisi in 24 aree omogenee, attraverso il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, nell’ambito dell’Accordo per la crescita territoriale firmato a dicembre dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Nel vercellese, a ricevere i finanziamenti che complessivamente ammontano a 10 milioni di euro, sono 53 comuni: 49 appartengono all’Area Borghi delle Vie d’Acqua finanziata complessivamente con 7 milioni. Si tratta di Albano, Alice Castello, Arborio, Asigliano, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Caresana, Caresanablot, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Moncrivello, Motta de' Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto, Rive, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali, Saluggia, San Germano, San Giacomo, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano, Villata, Villarboit.

Quattro comuni dell’Area Baraggia finanziata complessivamente con 2,6 milioni: Buronzo, Carisio, Lozzolo, Roasio.

«Grazie a queste risorse - aggiunge il presidente Cirio - la provincia di Vercelli avrà ricadute positive in termini di sostegno alle grandi sfide per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, l’innovazione e il welfare. Il Fondo sviluppo e coesione se da un lato rappresenta una significativa fonte di finanziamento, dall’altro è un’opportunità concreta di lavorare in sinergia come aggregazioni territoriali a beneficio dello sviluppo locale di aree vaste della nostra regione».

«Questa significativa iniziativa - spiegano i consiglieri regionali vercellesi della Lega Salvini Angelo Dago e Alessandro Stecco - fa parte dell'accordo per la crescita territoriale sottoscritto nel dicembre scorso tra il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio».

Ogni Comune potrà presentare proposte entro il 31 maggio, candidando un massimo di tre progetti con importi variabili. Il finanziamento regionale potrà coprire fino al 90% del totale di ciascun progetto.

Gli interventi potranno riguardare diversi ambiti, tra cui digitalizzazione, competitività delle imprese, energia, ambiente, cultura, trasporti, mobilità, riqualificazione urbana, welfare, salute, istruzione e formazione, e capacità amministrativa.

La Regione, basandosi sulle richieste presentate, definirà un piano di sviluppo per ciascuna area omogenea, assegnando i finanziamenti ai progetti ritenuti più strategici