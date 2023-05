Tecnici della Provincia e ditte sono al lavoro per rimuovere i massi caduti, intorno alle 6 di lunedì mattina, a ostruire la strada provinciale che porta a Rossa. L'interrogazione è all’altezza del rio Mulinetto e ha isolato il centro abitato.

L'obiettivo è di ripristinare almeno una corsia di emergenza già in giornata. La frana non ha provocato danni, per fortuna, ma il terreno, reso fragile dalle piogge cadute dopo mesi di siccità, presenta alcune criticità da affrontare.