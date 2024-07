In difficoltà durante un bagno nel Sermenza, persona in ospedale

Intervento di soccorso a una persona che si è trovata in difficoltà nelle acque del torrente Sermenza, intorno alle 10 di venerdì. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia con operatori del Nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) è intervenuta in Val Sermenza, a Boccioleto per il soccorso di una persona in ambiente impervio. La squadra ha recuperato la persona in collaborazione con il personale sanitario dell' elisoccorso di Borgosesia. La persona veniva poi trasportata in ospedale. Presente sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.