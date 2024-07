Nuovo medico in Valsesia: «Adesione tramite portale, evitate code al Cup»

C'è un nuovo medico di medicina generale per la Valsesia, che avrà il proprio studio alla Casa della salute di Varallo. Da lunedì 8 luglio sarà possibile richiedere l’assegnazione della dottoressa Luana Menegaz, che potrà acquisire un massimo di mille pazienti, in quanto sta ancora frequentando il corso regionale triennale obbligatorio per i medici di medicina generale.

Per evitare situazioni si sovraffollamento nei Cup, l'Asl invita le persone interessate a effettuare richiesta a prediligere, ove possibile, l’utilizzo del portale web regionale.

La richiesta di assegnazione, oltre che presso gli sportelli Scelta e revoca di Varallo e Borgosesia, può essere effettuata collegandosi al portale Salute Piemonte tramite questo link > https://www.salutepiemonte.it/servizihttps://www.salutepiemonte.it/servizi cliccando sul box “Il mio medico”.

L’accesso al portale avviene tramite Spid, Carta d’identità elettronica oppure tramite Tessera sanitaria (trasformata in CNS).