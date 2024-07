Tari, Ortensia Marengo e il ricordo del cardinal Massaia alla seduta del consiglio di Cigliano

Cigliano. Superato il consiglio comunale di insediamento la nuova amministrazione è al lavoro per attuare il programma depositato durante la seconda adunanza. Tra l’altro non condiviso dalla minoranza: Rinnoviamo Cigliano ha chiesto l’inserimento di emendamenti, ma senza ottenere l’auspicato consenso. Largo riscontro di voto per il punto riguardante la Tari che anche quest’anno sarà calmierata attraverso i fondi provenienti dalla compensazione nucleare. La giunta intanto ha provveduto alle prime aree decisionali, tra cui autorizzare l’affidamento di incarico legale di consulenza volto al riesame della vicenda inerente la scuola dell’infanzia “Ortensia Marengo”, di autorizzare, laddove la consulenza legale ne ravvisi i presupposti, il conferimento di incarico legale mirato ad incardinare davanti al Tribunale di Vercelli un procedimento di accertamento tecnico preventivo circa le condizioni strutturali dell’edificio sito in via Pasquale Bertazzi e le modalità di intervento più opportune. Inoltre ritorna il notiziario Cigliano Informa, mentre viene modificata l’apertura del cimitero attuando un provvedimento da tempo auspicato dai cittadini: la giornata del lunedì non sarà completamente ostativa, ma al mattino sarà possibile usufruire dell’apertura (a partire dall’8 luglio). Sul fronte culturale Cigliano ha ricordato la figura del Cardinale Guglielmo Massaia, religioso che ha trascorso sei anni presso il convento dei frati Cappuccini sito nel rione Valentino. La serata organizzata dall’Associazione Vita tre Cigliano-Moncrivello ha visto come relatore Fra Mario Durando.