ElabOra: incontri di auto mutuo aiuto per chi vive un lutto

Si è concluso con successo “ElabOra”, ciclo di incontri organizzato da IGEA- Prevenzione, Salute, Vita - allo scopo di fornire sostegno alle persone che stanno affrontando un lutto, che si è tenuto a Villa Barbara di Varallo.

«Il percorso si è articolato su cinque incontri, guidati da personale qualificato – spiega la Presidente di IGEA, Maria Marcon – i 10 partecipanti, 1 uomo e 9 donne del territorio, sono stati guidati in un processo di auto mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto. L’obiettivo è stato quello di evitare che la sofferenza, che accomuna molte persone, venga relegata al solo spazio privato e vissuta in solitudine – aggiunge Marcon – per questo abbiamo voluto individuare un tempo ed un luogo di condivisione per le persone che stanno attraversando momenti difficili che, condividendo le storie personali, hanno potuto prendersi cura di sé stessi e degli altri».

A condurre gli incontri, sono state tre operatrici esperte nella relazione di aiuto: Patrizia Rinaldelli, Anna Lisa Cappa Bianchi e Angela Catella, tutte con formazione in counseling pedagogico relazionale. «Fin dal primo incontro – spiegano le operatrici – tutti i partecipanti hanno mostrato coraggio non solo nel parlare, ma anche nel dare spazio al proprio dolore, catapultandosi in avanti con una apertura di cuore e di grande amore per ognuno. Emozioni e sentimenti – aggiungono – hanno scandito il tempo dei cinque incontri organizzati, mentre le piccole attività esperienziali ideate hanno permesso ai partecipanti di conoscersi sempre più profondamente, nel massimo rispetto».

L’esito dell’esperienza è positivo: l’intero gruppo, ascoltando le testimonianze di ciascuno, attraverso le parole, le immagini e la sospensione di giudizio ha potuto sperimentare come il dolore possa essere anche strumento di speranza: «Si è venuta a creare una piccola famiglia – spiega la Vicepresidente Carmela Marsilla – che attendeva l’incontro successivo con sempre maggiore entusiasmo, grazie al lavoro di Patrizia, Angela ed Anna Lisa, che hanno saputo creare una relazione profonda e compassionevole tra i partecipanti».

Sono i partecipanti a spiegare lo spirito che ha permeato “Elabora”: «Insieme abbiamo trovato il modo giusto di raccontarci, di prenderci cura di noi, di accogliere il nostro dolore e quello altrui, di asciugare le lacrime e di darci appuntamento per la volta successiva. Alla fine di questo piccolo viaggio – spiegano – sono emerse parole e frasi-guida, come: amore-confronto-conforto-apertura-speranza-diventare ciò che vorrei-in mani sicure, dal macigno al sassolino. A tutte queste, vorremmo aggiungere la parola “amicizia” – concludono – a tutti vogliamo dire “arrivederci” e ringraziare di cuore l’Associazione IGEA Prevenzione, Salute, Vita per aver creduto in questo progetto e per aver già annunciato di volerlo proseguire».

Il successo di questa prima esperienza, che ha visto partecipanti da Varallo, Quarona, Borgosesia, Serravalle, non lascia spazio a dubbi: «Riproporremo il percorso ElabOra – assicura la Presidente Maria Marcon – presto saranno pubblicate le date dei nuovi incontri, che avranno luogo sempre a Varallo, in Villa Barbara. Il dolore spesso annichilisce – conclude Maria Marcon – per questo vogliamo che nessuno si senta solo e abbandonato, ma possa contare su di noi e sulle operatrici specializzate per poter alleggerire la propria sofferenza. IGEA Prevenzione, Salute, Vita è nata proprio per aiutare le persone e sostenerle in tutte le situazioni di difficoltà».