Incidente a Villarboit, un'auto si ribalta

Ancora un incidente sulle strade del vercellese. Poco dopo le 11 di giovedì, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli e una del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute a Villarboit, sulla A4 Torino - Milano, in direzione Torino, per il ribaltamento di un'auto, coinvolta in un incidente insieme a un mezzo pesante.