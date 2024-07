Lutto per Chiara, morta a soli 19 anni

Quarona e Borgosesia in lutto per la morte di Chiara Innocenti, 19 anni appena, stroncata all'improvviso da una crisi respiratoria. Viveva a Valmaggiore di Quarona, con i genitori Carlo e Simonetta, dipendenti dell’Asl, e e la sorella Silvia e, da qualche giorno, di si era diplomata con 100 al liceo delle scienze umane di Borgosesia.

«Il nostro paese è rimasto sconvolto per la perdita di una giovane quaronese. Non ci sono parole per questa terribile tragedia. L’amministrazione comunale e la comunità tutta si uniscono attorno alla famiglia, ai cari e agli amici. Condoglianze, un forte abbraccio», scrive in un commentatissimo post Francesco Pietrasanta, sindaco del centro valsesiano.

Una perdita terribile per la famiglia, gli amici e la comunità valsesiana: dopo il malore improvviso che l'ha colpita, Chiara Innocenti era stata trasportata in ospedale dal 118, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.