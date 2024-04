Centro Alzheimer alla Casa delle Suore: un servizio per tutta la Valsesia

E' stato affidato l’incarico per la redazione del progetto esecutivo della nuova struttura assistenziale alla Casa delle Suore di Doccio e il presidente di Unione Montana Valsesia, Francesco Pietrasanta, ne è estremamente orgoglioso: «All’indomani del mio insediamento alla presidenza dell’Unione Montana avevo subito provveduto a far realizzare il progetto definitivo – ricorda l’amministratore – e grazie a quello ci siamo aggiudicati i 3 milioni di euro in ambito Pnrr, ora procediamo con la stessa determinazione: abbiamo appena assegnato la redazione dell’esecutivo allo studio Riadatto Architecture & Engineering e così molto presto il nuovo Centro Alzheimer tornerà a Quarona, a servizio di Valsesia e Valsessera: quanto prima potremo indire la gara d’appalto – conclude – e affidare i lavori entro settembre-ottobre».

A “Casa Doccio” verranno realizzati due nuovi volumi accanto al corpo principale, in modo da poter realizzare spazi con diverse funzioni: il centro diurno Alzheimer, un centro di ricerca per lo sviluppo di ausili per la disabilità, uno spazio-laboratorio per bambini e ragazzi ed infine un’area per attività sportive. Il tutto sulla base del principio dell’intergenerazionalità oltre che del “retrofitting”, ossia l’aggiornamento retroattivo, trasformando un edificio di ieri in un valore per il domani, dandogli nuova vita, nuove funzioni ed anche nuova valenza ambientale.

«Insieme ai miei assessori, ed in particolare all’Assessore al Socio-Assistenziale, Francesco Nunziata – dice il residente Francesco Pietrasanta – siamo felici ed orgogliosi di questo progetto, frutto di un intenso lavoro politico ed amministrativo, che ha visto importanti sinergie tra gli uffici dell’Unione Montana e quelli del Comune di Quarona, proprietario della struttura. Abbiamo lavorato direi in modo scientifico – aggiunge il presidente – con sopralluoghi in strutture analoghe per individuare un piano di lavoro rispondente ai bisogni del territorio, ma anche con caratteristiche innovative. Il centro sarà un fiore all’occhiello dei servizi socioassistenziali del nostro territorio».

La soddisfazione di Pietrasanta si concentra in particolare su un punto: «Con la realizzazione di questo progetto si centra l’obiettivo fondamentale di riportare questa tipologia di servizio a Quarona, al centro geografico del territorio gestito dai servizi socioassistenziali dell’Unione: grazie a questi fondi del PNRR non solo potremo riportare in Valsesia il centro Diurno Alzheimer, oggi generosamente ospitato dal Comune di Portula in locali che ci sono stati messi a disposizione – dice Francesco Pietrasanta – ma potremo anche aumentare i posti a disposizione per le persone che necessitano assistenza, in modo da ridurre i costi di trasporto e agevolare le famiglie di un ampio territorio, che qui avranno un punto di riferimento in posizione comoda e facilmente raggiungibile. È un sogno che si concretizza, a sostegno delle persone più fragili del nostro territorio, e proprio per questo ancor più significativo».