Gli allievi dell'Iis Cavour al “Beach & volley school" di Bibione

Noi studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Cavour” abbiamo partecipato dal 2 al 5 Maggio al Progetto FIPAV “Beach & Volley School” presso Bibione, meta turistica nota per le ampie spiagge molto ben attrezzate e la finissima sabbia che le caratterizza. Il progetto prevede la partecipazione a svariate attività a carattere sportivo, primo fra tutti, appunto, il Beach Volley.

Arrivati a destinazione, abbiamo avuto modo di sistemarci negli alloggi destinati: accoglienti bungalow presso il Villaggio Turistico Internazionale di Bibione.

Nel villaggio abbiamo avuto modo di soddisfare ogni necessità, grazie all’ampia gamma di servizi disponibili; esempi sono il supermercato e soprattutto il ristorante, presso il quale abbiamo gustato piatti prelibati. Oltre a quelle sportive, abbiamo avuto l’opportunità di assistere e partecipare ad attività di animazione serali all’interno del villaggio come spettacoli musicali, accompagnati da gradevoli esibizioni, talent show in cui ogni candidato ha avuto modo di sfoderare il proprio talento.

Siamo stati coinvolti anche in un entusiasmante torneo di pallavolo, chiamato “100 contro 100”, in cui formazioni di decine di Istituti si sono unite, formando due maxi squadre che si sono avvicendate per un incontro coinvolgente a tempo.

Sin dal primo giorno non abbiamo perso tempo e ci siamo subito dedicati alle attività proposte, quali beach soccer e, successivamente, il primo allenamento di beach volley, assistiti dai coach della Beach Volley Academy.

I giorni a seguire non sono stati da meno, infatti, oltre agli allenamenti di beach volley finalizzati allo svolgimento del torneo vero e proprio, ci sono state proposte molteplici attività oltre a quelle prima elencate, tra cui un corso sull’autodifesa, una sessione di tiro con l’arco e la possibilità di usufruire della piscina del villaggio.

Durante l’ultima giornata si è svolto il torneo; le squadre del nostro Istituto si sono tutte distinte, due posizionandosi tra le prime otto della classifica finale; il torneo ha visto la partecipazione di quarantanove squadre per la categoria maschile e trentasette squadre per la categoria femminile.

Per noi ragazzi rimarrà un’esperienza indimenticabile, qui abbiamo avuto modo di evadere dalla quotidianità, approfittando del momento per socializzare, divertirci e goderci un po' di sana libertà, nonché praticare tanto sport in ambiente naturale. Sicuramente la speranza di tutti i presenti è che l’Istituto possa ancora organizzare la partecipazione a questo bellissimo viaggio nei prossimi anni per offrire a noi, che abbiamo partecipato, la possibilità di ripetere l’esperienza e permettere ad altri ragazzi di sperimentarla.