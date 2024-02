Pagelle della Pro che ha perso a Vicenza

Sassi: 6

Incolpevole sui due gol.



Frey: 5

Troppo macchinoso.

Camigliano: 6

Grande nel secondo tempo.

Parodi: 6

Sempre attento.

Sarzi Puttini: 5,5

Che fatica su Della Morte.

Pinzi: 5

Si è visto poco.

Santoro: 6

Troppo impegnato nel contenimento si vede poco in impostazione.

Iotti: 6

Il solito ardore. Becca tre fallacci di Ronaldo (al terzo l'arbitro estrae il giallo).

Mustacchioi: 6

Fa quello che può (sulla catena di destra sembra più a suo agio con Iezzi).

Rojas: 6

Buone giocate... ma non è un centravanti.

Maggio: 6,5

Tenace, ci prova, sempre.



Kozlowski: 5

Non pervenuto



Iezzi: 6



Pannitteri: 6

Da rivedere.

Nepi: ng

Non riceve palla...



Gheza: ng

Dossena: 5

Non riesce a caricare la squadra che, sarà un caso, ma dopo il calciomercato è un po' in caduta libera. I maggiori problemi sono davanti. Certo, ha scusanti grandi come un grattacielo: i panchinari del Vicenza se li avesse lui sarebbero tutti titolari