Tasso alcolico di tre volte superiore al limite: fugge al posto di blocco e si schianta contro il guard rail

Era positivo all'alcol test con un tasso di tre volte superiore al limite di legge il conducente della vettura che, nella notte, si è schiantata contro il guard rail in via Trino. E, poco prima, era anche sfuggito a un posto di controllo da parte dei Carabinieri nella zona di via Paggi dove l’equipaggio di turno del Nucleo Radiomobile della Compagnia di VercellI aveva intimato al conducente l'Alt.

Il conducente della vettura, che stava procedendo a una velocità elevata, anziché ottemperare, si è dato alla fuga: ne scaturiva un inseguimento lungo via Trino, mentre un’altra pattuglia della Stazione Carabinieri di Desana si apprestava a partecipare all’azione per dare supporto in caso di necessità.

La fuga si è conclusa bruscamente poco prima del casello autostradale di Larizzate: la vettura inseguita, sbandando alla rotonda, si è schiantata contro il guard-rail. A seguito del sinistro, fortunatamente, solo l’automezzo ha riportato gravi danni. Il conducente, un 25enne di origine straniera, ha riportato lievi contusioni ma, sottoposto alla prova dell’alcool-test, è risultato positivo all’alcooli in quantità tripla al massimo consentito dalla legge.

Le sanzioni che seguiranno, dunque, comporteranno la sospensione della patente di guida per almeno un anno e la confisca dell’automezzo oltre a una sostanziosa ammenda pecuniaria.