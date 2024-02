Alicese/Orizzonti, quinta sconfitta consecutiva. LG Trino, solo un punto col Casale in casa

Eccellenza

A. Borgomanero – Alicese/Orizzonti 2-0

Con il più classico dei punteggi (2-0), il Borgomanero supera l’Alicese/Orizzonti. Niente da fare per l’undici di Mellano, giunto alla quinta sconfitta consecutiva e transitato dai play-off ai play-out. Insomma un brutto periodo nonostante la prova convincente dei primi 45 minuti, poi archiviati nella seconda parte della gara a favore dei locali. Nel prossimo turno al Salussolia/Ravetto arriva il Verbania, il ritorno al successo è d’obbligo per evitare di scivolare nella palude della zona retrocessione.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Soncin Schettino, Verna Pelle Mane, Diadoro (dal 70’ D’Arcangelo) Moussaif Grosso (dall’82’ Capodaglio) Mancuso (dal 66’ Castineira) Omoregbe Ray (dal 74’ Yon). A disp: Ravetto, Ferri, Eusebione, Cavalla, Bonadonna. All. Mellano.

Marcatori: al 61’ Lischetti (AB), al 95’ Barbi (AB)

Promozione

Lg Trino – Casale 0-0

Il Trino non va oltre il pareggio a reti inviolate nella sfida con il Casale. Ed è un vero peccato in quanto il Briga è uscito sconfitto dal confronto con la Chiavazzese. Era l’occasione buona portarsi a 3 punti dai novaresi per ora in testa alla graduatoria. La partita ha offerto buoni spunti nel finale quando entrambe le squadre hanno avuto la palla gol per sbloccare il risultato, senza tuttavia riuscire nell’intento. Prossimo turno: Cameri – Lg Trino.

Lg Trino; Cerruti, Buscaglia Alì, Marteddu (dall’84’ Petrocelli) Baggio Pasini (dal 90’ Pane) Osenga (dal 71’ Micillo), Boccalatte Vergnasco Birolo Passannante. A disp: Civiero, Maino, Agostini, Pancallo, Gamra, Francinelli. All. Yon.

1^ Categoria

Vigliano -Virtus Vercelli 1-2

La Virtus Vercelli si impone a Vigliano, rispettando il pronostico, ma quanta fatica. Contrariamente alla precaria classifica il Vigliano ha espresso una buona prestazione andando in vantaggio, costringendo alla rimonta i ragazzi di Ombergozzi. Impresa riuscita a due minuti dal termine con Gulin. Ota i i gialloneri sono a 4 punti dalla vetta della classifica. Nel prossimo turno impegno casalingo con il Valle Cervo Andorno. Davanti di appena 1 punto.

Virtus Vercelli: Cairola, Benincasa Tinaglia, Torrau Kane (dal 65’ Arlone) Corradino, Napolitano (dal 75’ Rossi) Bellinghieri Fogazzi Galuppo (dal 46’ Gulin) Gragoraci (dal 60’ Bottalico). A disp: Scrivanti, Marutti, Rhukaj, Paiola, Bertolone. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 60’ Acquadro (V), al 75’ Tinaglia (VV), all’83’ Gulin (VV)

Altri risultati

Baio La Serra – Santhià 3-3

Valle Cervo – Livorno/Bianzè 1-1

Cigliano – Ponderano 1-0