Il giovane centrale difensivo Laurens Serpe alla Pro Vercelli

Un nuovo giocatore per la Pro Vercelli e per il tecnico Cannavaro: si tratta del giovane difensore Laurens Serpe, classe 2001, acquisito dallo Spezia in prestito con opzione di riscatto.

La carriera.

Nel 2021 esordisce in serie A con la maglia del Genoa.

Nel 2022-2023 passa al Crotone, in serie B, nessuna presenza, a gennaio viene ceduto allìImolese, serie C: 24 presenze.

Nei due anni successivi fa parte della rosa dello Spezia, in A e in B, dove colleziona 1 presenza. E 1 presenza anche lo scorso anno in C, nella Turris.

È stato convocato nella Nazionale Italiana delle selezioni Under 17, 18, 19 e 20.