Jiu Jitsu, il vercellese Pietro Ferrero ai Mondiali con la nazionale Italiana

Pietro Ferrero della Pro Vercelli BJJ si qualifica nella Nazionale Italiana di Jiujitsu che parteciperà ai prossimi campionati mondiali JJIF.

Si sono svolte a Ostia, al centro sportivo nazionale per le arti marziali, le selezioni per l’ingresso nella squadra nazionale che rappresenterà l’Italia ai prossimi campionati mondiali della Jiu Jitsu International Federation previsti per fine ottobre a Creta. Nonostante l’esistenza di un ranking nazionale secondo il quale Pietro Ferrero avrebbe avuto diritto alla partecipazione alla squadra nazionale, a seguito della recente fusione con un'altra federazione presente sul territorio italiano (FJJI), la Fijlkam ha deciso di dare la possibilità ai migliori atleti di entrambe le federazioni di scontrarsi direttamente tra loro, arbitrati da arbitri internazionali JJIF non italiani per una perfetta neutralità.

Il vercellese Ferrero si qualifica nella categoria under 21 meno 77 kg raggiungendo la testa del suo girone con quattro vittorie di cui 3 per ko, confermando la sua posizione di testa di serie.

«Arriva dunque l’occasione di partecipare a un evento di altissimo livello - dice Roberto Lai maestro del Pro Vercelli BJJ -: sarà una gara difficilissima ma noi lavoreremo per giocarcela al livello dei migliori».