Velo Club, è tempo di gare in montagne

Dopo una prima parte di estate caratterizzata dal meteo incerto nei fine settimana, e dal rinvio di molte gare in programma, sabato e domenica scorsi finalmente hanno visto temperature consone al periodo. Di conseguenza gli atleti e atlete del Velo Club hanno potuto prendere parte alle manifestazioni ciclistiche in montagna come le gare in salita e granfondo alpine.

Proprio nella gara in salita Valdengo-Pettinengo, valida come tappa del circuito Starscup, Luigi Vitali e Fabio Flores hanno aperto il weekend, conquistando rispettivamente il 3° posto tra gli M2 e il 1° tra i debuttanti.

Il giorno dopo la squadra corse del Velo era presente con 12 elementi alla partenza della Granfondo di Biella, ultima prova di Coppa Piemonte, con partenza dal centro commerciale Gli Orsi e arrivo a Oropa. A distinguersi sul percorso lungo da 100 km e 2300 m. di dislivello sono stati Mattia Sanzone (primo del Velo ad arrivare) che ha concluso in 4 ore, 137° assoluto e 1° nei debuttanti, Nicolò Boltri (all'esordio nelle granfondo) 145° assoluto e 24° nei Senior A, e Giuseppe Vella 175° ass. (21° Senior B)

Ottime prestazioni anche per Nazzareno Cavallaro, Gabriele Fabbri, Tiziano Bertoldi e Mario Martorana.

Andrea Tuninetti e Massimiliano Passera hanno optato per il percorso corto da 75 km.

Sempre domenica 14 luglio un drappello di 5 compagni di squadra, Vito Greco, Silvia Coda, Valeria Ubertino, Paolo Provenzi, guidati dal capitano di giornata Max Bussa alla sua 12ª partecipazione, era ad Omegna per partecipare alla Centovalli, classica randonee tra Lago Maggiore e vallate circostanti, con sconfinamento in Svizzera fino ad Ascona, per un totale di 130 km.

Infine Franco Zacchi ha affrontato la Re Stelvio Mapei, gara in salita da Bormio alla cima del Passo dello Stelvio, di 21 km. Per Zacchi, partito in bici da Livigno, il totale è stato di 130 km e 3600 metri di dislivello.

I prossimi impegni in programma per i ciclisti del Velo Club Vercelli saranno la gara in salita Ponzone-Stavello sabato 20 luglio e la mediofondo valida per l'Alpi SuperPrestige a Vigliano Biellese, domenica 21 luglio.