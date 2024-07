Al Milano Bjj Summer Cup, Ferrero fa il pieno di ori

Fa il pieno di medaglie d'oro, Pietro Ferrero al Milano Bjj Summer Cup, domenica 7 luglio il centro sportivo Sandro Pertini a Cornaredo si è svolta l'ultima gara del Bjj Italia prima della pausa estiva. Oltre 700 partecipanti, di 12 nazionalità diverse, si sono dati battaglia nell'ultima grande gara in calendario a livello nazionale. Per il Pro Vercelli Bjj, Pietro Ferrero gareggia nella meno 76 kg con il kimono e nella meno 73,5 kg nel nogi, la competizione senza kimono. Al mattino, nella competizione senza kimono Pietro vince 6 incontri di cui 5 per ko, portando a casa l'oro in categoria e negli assoluti, al pomeriggio nella gara con il kimono fa il bis con 4 ko. Pietro vince anche la classifica per la sottomissione più veloce, realizzata in soli 7 secondi. Il maestro Roberto Lai esprime soddisfazione per l'ottima prestazione di Pietro, che nonostante la stagione estiva, continua ad allenarsi in vista delle selezioni per la nazionale juniores ad Ostia a fine mese.