Il Pd: «Corsaro prenda le distanze da Pozzolo e gli revochi l'incarico di consulente sul verde»

«Il sindaco Andrea Corsaro prenda le distanze dall'onorevole Emanuele Pozzolo, revocando eventuali collaborazioni volontarie ancora in corso con lo stesso». Lo chiedono in un ordine del giorno, i consiglieri del Partito Democratico Alberto Fragapane, Maura Forte, Michele Cressano, Carlo Nulli Rosso, Manuela Naso e Alfonso Giorgio.

Arriva anche in Consiglio comunale l'eco del ferimento, avvenuto a Capodanno, di un 31enne, colpito da un proiettile partito da un'arma detenuta dal parlamentare di Fratelli d'Italia. Per l'episodio, avvenuto a Rosazza al termine di una festa organizzata dalla sindaca del paese, Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario alla Giustizia, Pozzolo è indagato per lesioni colpose aggravate, esplosioni pericolose e omessa custodia di armi.

Pozzolo, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza relativa della coalizione che sostiene il sindaco di Vercelli, è stato assessore fino alle elezioni Politiche del 2022 che ne hanno decretato l'elezione a parlamentare. La scorsa estate con decreto del sindaco, a Pozzolo è stato assegnato un incarico di consulente fiduciario per il settore ambiente, arredo urbano, verde pubblico. Un incarico senza retribuzione e senza ruolo decisionale in Giunta che proseguirà fino al termine del mandato di Corsaro.

E, proprio facendo leva su questo incarico, il Pd tenta di stanare il centro destra e il sindaco Corsaro, del quale Pozzolo è stato il primo sostenitore fin dal 2019, e che, finora non hanno preso pubblicamente posizione sull'accaduto.

«A ora non risultano comunicazioni formali di cessazione di tale collaborazione - si legge nell'ordine del giorno -. Ma valutato che la notizia del ferimento avvenuto a Capodanno ha avuto un enorme seguito a livello nazionale, portando il Comune di Vercelli alla ribalta della cronaca nazionale, con menzioni anche su giornali internazionali; tralasciando ogni tipo di valutazione giudiziaria, che sarà compito delle autorità competenti, il comportamento dell’Onorevole non è conciliabile con un ruolo di rappresentanza di tipo politico-amministrativo chiediamo una presa di distanza netta da parte del sindaco».

L'ordine del giorno proposto impegna «Il sindaco a prendere pubblicamente le distanze dal comportamento tenuto dall’onorevole Pozzolo, revocando eventuali collaborazioni volontarie ancora in corso con lo stesso».