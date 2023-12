Under 19 della PFV: sconfitta (senza tecnico in panchina)

Pallacanestro Femminile Vercelli

Campionato Under 19 - fase di qualificazione – girone A

4^ giornata di ritorno

Lunedì 11 dicembre a Torino – Palestra Com.le Via Balla – ore 20,45

Lapolismile - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” 57-39

(Parziali: 16-14; 31-21; 47-31; 57-39)

Tabellino PFV: Chillini 12; Carrozza 4; Francese A 10; Prinetti 5; Barbero; Rizzato; Francese E.;

Dipace 4; Valle; Cafasso; Porcelli 2; Barbano 2. All.re Gianfranco Anastasio

Altro disco rosso per le Under 19 della PFV targate “Carmen Fiori”, sconfitte a Torino sul campo di Via Balla da Lapolismile per 57-39, in una gara che le vercellesi hanno dovuto affrontare senza la guida tecnica del loro coach Gianfranco Anastasio, afflitto da un improvviso attacco influenzale.

Nonostante questo, con il prezioso ausilio del dirigente accompagnatore Andrea Dipace e di altri collaboratori fra i genitori delle ragazze, mobilitati per l’emergenza, queste ultime si sono autogestite in panchina, cavandosela positivamente, considerato che è stata la prima volta che si è verificata questa situazione.

Invero non si è potuto sopperire neppure con la supplenza di un altro tecnico della società, posto che anch’esso ha avuto un impedimento imprevisto all’ultimo istante.

Nonostante tutto le ragazze si sono comportate bene in campo, tenendo botta nel primo periodo (16-14) ma scivolando un po’ indietro nel secondo, quando – venuta meno un po’ di lucidità in attacco – si vedevano scappare via Lapolismile per il 31-21 di metà partita.

Piano piano, poi, seppur senza strappi eccessivi, Lapolismile metteva al sicuro il risultato, incrementando il punteggio con piccoli passi dal 47-31 del 30’ sino al 57-39 di fine gara.

In ogni caso è stata una prestazione da salvare, quella della PFV, in cui ha esordito Barbano, new entry degli ultimi giorni, proveniente da Casale M.

Il prossimo impegno per le Under 19 “Carmen Fiori” sarà a Vercelli lunedì 18 dicembre alle ore 19,30 alla palestra della Scuola Media Pertini, contro Basket Venaria.