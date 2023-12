Il Consorzio dell’Alta Langa ospite a Vercelli

Venerdì 15 dicembre la sezione ONAV di Vercelli avrà il piacere di ospitare Paolo Rossino, direttore del Consorzio di tutela dell’Alta Langa per una serata di degustazione dedicata alle bollicine più famose del Piemonte.

Assaggeremo sei diverse espressioni dell’Alta Langa frutto del lavoro di sei cantine: Cocchi, Colombo, Bera, Berruti, Fontanafredda e Marcalberto.

“Dopo il successo dell’incontro che ha avuto come protagonista il Lugana, abbiamo pensato di proseguire il nostro cammino tra le denominazioni italiane. E non poteva mancare l’incontro con il metodo classico piemontese per eccellenza, tanto più in occasione degli auguri natalizi” sottolinea Mauro Dal Buono, delegato della sezione ONAV di Vercelli.

L’incontro si terrà a partire dalle ore 20.45 presso il Circolo Ricreativo di via Galileo Ferraris. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

Per informazioni: vercelli@onav.it