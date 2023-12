Piazza Mazzini: Biud10 regala alla città un parco giochi del tutto riqualificato

Sono stati ultimati nella prima settimana di dicembre i lavori di riqualificazione del parco giochi inclusivo "Andrea Bodo" di piazza Mazzini. Mercoledì 6 dicembre, i rappresentanti di Biud10, l'associazione che si è fatta carico di eseguire gli interventi, hanno riconsegnato il parco alla città di Vercelli, alla presenza del sindaco Andrea Corsaro e dell’assessore allo Sport Domenico Sabatino.

«Dopo quasi dieci anni (l’area giochi e’ stata infatti inaugurata nel 2014) - spiegano da Biud10 - abbiamo voluto dedicare parte dei fondi raccolti durante l’anno per intervenire nuovamente nell’area di piazza Mazzini e renderla ancora più fruibile dai bambini della nostra città. Durante questi anni abbiamo costantemente effettuato la manutenzione ordinaria dei giochi, che purtroppo sono stati spesso oggetto di atti di vandalismo, ma era giunto il momento di intervenire in maniera più profonda per riqualificare l’intera area e donarle nuova vita».

L’intervento, completamente finanziato da Biud10, ha avuto un costo di 30.000 euro ed ha interessato il rifacimento del tappeto erboso e l’inserimento di due nuovi giochi inclusivi.

«Ringraziamo inoltre il Comune per la collaborazione e disponibilità durante i lavori e per l’impegno al controllo e alla tutela delle nuove istallazioni - concludono i Biud10 -. Un sentito ringraziamento anche ai nostri sostenitori senza i quali nessuno dei nostri progetti sarebbe realizzabile».