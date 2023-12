«Migranti di piazza Mazzini, qualche passo avanti ma la soluzione resta lontana»

Riceviamo e pubblichiamo

In merito all'incontro avvenuto in Prefettura la mattina di giovedì 7 dicembre tra le Istituzioni vercellesi, in specie Prefetto, Questore, A.s.l e sindaco di Vercelli, e i delegati del gruppo "Restiamo Umani" già organizzatori di numerose attività di volontariato insieme a numerose associazioni operanti da anni sul territorio vercellese in favore dei migranti richiedenti asilo, si comunica quanto segue.

Ringraziamo sentitamente le Istituzioni intervenute per aver posto l'attenzione sul problema dei ragazzi, prevalentemente di origine pachistana, ormai da troppo tempo abbandonati a se stessi in Piazza Mazzini. Un problema che periodicamente si ripresenta senza aver ancora avuto una risposta idonea organizzata e strutturata.

In seguito a questo primo colloquio interlocutorio avvenuto con grande disponibilità e spirito di collaborazione da entrambe le parti, il gruppo "Restiamo Umani" prende atto positivamente delle numerose azioni già intraprese da parte del Prefetto, del Sindaco, del Questore e dei dirigenti dell'Asl sul tema dei migranti tuttavia evidenziamo rispettosamente che il problema specifico per il quale l'incontro è stato organizzato pare essere ben lungi dall'essere risolto come pure l’invito a un fattiva collaborazione di tutte le parti in causa per evitare che il problema gravi sulle spalle dei volontari.

I problemi evidenziati durante l’incontro e le soluzioni proposte alle autorità potrebbero permettere una soluzione decorosa ed umana del problema garantendo al tempo stesso il rispetto dei limiti e degli ambiti di competenza di ciascuno restando sempre all’interno dell’alveo della legalità. In coerenza con il comportamento da sempre collaborativo con le stesse da parte del volontariato, si lavorerà per presentare una serie di proposte concrete per risolvere le criticità evidenziate in modo definitivo e strutturato.