Hockey Vercelli - Forte dei Marmi 1-2 (con la squadra ridotta ai minimi termini)

Hockey Vercelli in formazione, se possibile, ulteriormente rimaneggiata: mister Crudeli deve rinunciare all'infortunato capitano Tataranni, in panchina a spronare i compagni, ma neppure a referto. Forte dei Marmi al gran completo, con Bertolucci già nel corso della prima frazione fa ruotare tutti i giocatori a disposizione. E' il Forte a fare la partita anche se la pressione dei rossoblù non si traduce in chiare occasioni. I bianco-gialloverdi cercano di trovare varchi nella retroguardia della capolista con Gnata che deve esibirsi in qualche buon intervento. Inerzia del match è tutta del Forte che pressa alla ricerca del vantaggio. L'Hv regge, grazie a Verona che, pur non essendo chiamato agli straordinari deve sempre restare concentrato. Ma la gara non si sblocca. Primo time out: Crudeli inserisce Stefani per Mattugini; il Forte inserisce Cinquini e l'ex Amatori al 15' sblocca il risultato con una dei suoi pezzi forti, ovvero il tiro dalla distanza: 0-1. L'Engas prova a reagire ma è il Forte che continua a premere alla ricerca del raddoppio che potrebbe spianare la strada della capolista. Ma al 18' Cinquini commette fallo su Stefani: blu e 2'. Tiro a uno: Neves non trasforma; restano 2' di superiorità numerica per l'Engas. I ragazzi di Crudeli hanno un'opportunità con Neves, capitano di serata: traversa e pallina recuperata da Pedro Gil che s'invola verso Verona che salva. Il Forte ritrova il quinto uomo senza danni e il primo tempo si chiude con il minimo vantaggio per il Forte e un Engas che ha tenuto testa alla capolista.