Affermazioni dello Skating Vercelli

I giovani atleti dell’A.s.d. Skating Vercelli si sono nuovamente distinti in occasione della decima tappa interregionale M.S.P. organizzata presso il Palazzetto "Stefano Dal Lago" di Novara, la gara di grande prestigio con la partecipazione di oltre 300 atleti, ha rappresentato per molti di loro il debutto a livello agonistico nella specialità Solo Dance.

Nella categoria Solo Dance Giovani Promesse, Anna Gallo si è classificata al primo posto, seguita in classifica dalle compagne di team, Beatrice Petrucci Rossignoli, Anna Di Sano, Viola Demaria e Lucrezia Lanza. Nella categoria Solo Dance Cadetti Promo, Anita Berveglieri si è classificata al primo posto, seguita da Martina Michelone in argento.

Nelle gare di singolo sono continuate le ottime prestazioni e i grandi risultati per lo Skating, nei Medi livello 4, Marina Dermishi ha vinto la gara, seguita in argento dalla compagna di squadra Giulia Buzzoni. Nei Grandi livello 4, Anna Veggi ha ottenuto l’argento, Eleonora Finotto il bronzo e la medaglia di legno è andata a Aurora Di Dio, nella categoria Under 3 livello 1 Nausicaa Cortopassi ha ottenuto la quarta piazza, nella Under 2 livello 2 argento per Arianna Demaria e infine una pioggia di medaglie d’oro con: Aurora Corraro nei Master livello 3, Asia Palemburgi Professional livello 3, Alessia Chiodo Professional livello 4, Mariachiara Pozzato Under 2 livello 3, Giorgia Fattore Under 3 livello 4.

Tutte le pattinatrici hanno eseguito dei programmi precisi ed eleganti, presentando in gara per la prima volta le difficoltà tecniche acquisite in questa stagione.

Gli ottimi piazzamenti delle atlete vercellesi, ma soprattutto la decisione con cui hanno affrontato la pista, non hanno però stupito i tecnici che quotidianamente li seguono, la voglia di lavorare sodo e il tanto impegno dimostrati negli allenamenti erano, fin dalla vigilia della competizione, garanzia di buone prestazioni per queste giovani pattinatrici che hanno rappresentato in maniera egregia sia la loro Società che la loro Città, ora il lavoro di tutti queste fantastiche atlete continua con un po’ di felicità in più, ottima alleata per affrontare gli allenamenti quotidiani e i futuri impegni agonistici.